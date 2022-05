Nafi Thiam : « L’objectif, c’est d’approcher les 24 secondes sur 200 m »

Tricoter à son rythme, sa préparation pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet), c’est, on le sait, la tactique adoptée cette année par Nafi Thiam, qui a choisi de ne pas disputer d’heptathlon avant le premier grand rendez-vous de l’été et de se concentrer sur des épreuves individuelles. Pendant qu’une bonne partie de ses rivales s’affrontaient ce week-end à Götzis, la double championne olympique a donc pris, samedi, le chemin moins exotique d’Oordegem. Et, une semaine après un premier 100 m haies déjà encourageant à Lokeren (13.58, +1,1 m/s), elle a égalé son record personnel sur 200 m qui datait de 2019 en terminant en 24.37 (+0,5).

« J’ai fait un peu n’importe quoi au départ, une sorte de bond bizarre », a-t-elle expliqué. « Mais j’ai bien fini même si, au niveau placement, j’aurais pu être mieux dans les 50 derniers mètres. Mais pour une première, franchement, je suis contente ! »