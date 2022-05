Au Québec, la guerre de la langue masque mal des velléités protectionnistes

C’est la guerre. La guerre des langues. Le champ de bataille ? Le Québec. Les belligérants ? Le gouvernement québécois d’une part et les anglophones et les immigrants non francophones d’autre part. Les causes du conflit ? L’adoption d’un projet de loi historique par l’Assemblée nationale du Québec, la Loi 96, qui impose l’usage du français dans la vie quotidienne. Ce texte remplace la Loi 101, vieille de 45 ans, adoptée par les indépendantistes du Parti québécois, mais qui aujourd’hui n’est plus suffisante pour lutter contre le déclin de la langue de Molière dans la Belle province et plus particulièrement à Montréal.