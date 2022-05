La petite touche verte

C’est le débat du moment : le pouvoir d’achat. Et les verts comptent bien y contribuer. Et ainsi exister. C’est pour le rappeler que Georges Gilkinet et Petra De Sutter ont souhaité s’exprimer. Ensemble.

Quand tout le monde y va de son coup de pinceau, il est nécessaire d’apporter sa propre touche au tableau. Il importe qu’elle soit originale. Et qu’elle permette ainsi de se distinguer. Celle des écologistes a le mérite d’exister. Et, si elle était retenue, d’apporter une réponse rapide et structurelle à la crise du pouvoir d’achat. Le crédit d’impôt envisagé permettrait en effet de revaloriser sans trop attendre les plus bas revenus.