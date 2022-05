E-commerce: comment la Belgique a perdu des milliards d’euros et des milliers d’emplois

Notre pays serait-il passé à côté de la poule aux œufs d’or ? C’est ce qu’affirme haut et fort la Fédération des entreprises de Belgique, avec l’e-commerce dans le rôle de l’occasion loupée. Selon la FEB, en ratant le train du commerce en ligne, le royaume s’est privé de 0,3 point de pourcentage de croissance de son produit intérieur brut par an entre 2012 et 2019, soit un milliard d’euros et 6.000 emplois annuellement. Sur cette période et donc sans même compter ces trois dernières années, marquées par le covid et par l’accélération folle des ventes par internet, la perte s’élèverait donc à 7 milliards d’euros pour notre économie et à 42.000 jobs pour le marché du travail.