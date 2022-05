GSM: quand la double authentification vire au cauchemar

En cas de perte ou de vol de son téléphone, la double authentification peut être à double tranchant. Heureusement, on peut prévoir des solutions de secours.

Par paresse, de nombreux internautes utilisent les mêmes identifiants sur la plupart des services en ligne qu’ils utilisent. Une bien mauvaise habitude qui les laisse à la merci des cybercriminels. Si ces derniers découvrent le mot de passe utilisé pour un service, il y a de fortes chances pour qu’ils le testent sur d’autres et aient ainsi accès à l’ensemble de la vie en ligne de leur victime.

La parade ? Utiliser, en plus des identifiants traditionnels, une authentification à double facteur. Cela peut prendre la forme d’un SMS que l’on reçoit ou d’une notification sur son téléphone qui demande d’approuver la connexion. Une sécurité renforcée puisqu’elle demande, en plus du mot de passe, l’accès à un appareil physique appartenant à l’utilisateur. Bien plus compliqué pour les pirates.