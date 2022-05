C’est par le sang que le «Jonathan Daval» de Neupré a été démasqué

Les faits jugés par la cour d’assises de Liège dès ce lundi ont pour théâtre une villa cossue de la commune bourgeoise de Neupré, dans l’arrondissement de Liège, là où il est rare que la police soit appelée. Quand les secours étaient arrivés au numéro 25 de la rue des Bouvreuils, ils avaient découvert Laurent Silien en état de choc. Sa chemise claire, son short bleu ciel et ses baskets blanches étaient tachés de sang ; les premiers intervenants diront qu’il semblait hagard, à l’entrée de la maison. Dans le hall, ils avaient trouvé le corps sans vie de sa compagne Karine Iskounene, 56 ans, portant sa robe à bretelles et arborant toujours ses bijoux, baignant dans le sang qui était partout. Une batte de baseball -l’arme du crime- était appuyée contre le mur, et deux boîtes à pizzas, dont le contenant était toujours chaud, avaient été abandonnées là. Laurent Silien les ramenait pour le souper, avait-il expliqué, quand il avait découvert ce qui était arrivé.