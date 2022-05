«Détours wallons»: Budgets d’hier, d’aujourd’hui et de demain

En Wallonie aussi, l’Histoire est un éternel recommencement. On songeait à cette évidence, ces jours derniers, en observant la séquence politique menant à l’ajustement du budget 2022 de la Région. Même si les chiffres évoluent d’année en année, le scénario est quasi immuable et donc prévisible, sans surprise. Une routine pour les journalistes.

On vous le résume ici. Tout part du constat d’un dérapage par rapport aux prévisions initiales, suivi d’une dramatisation autour du déficit et de la dette. Comment nos héros de l’Elysette vont-ils s’en sortir cette fois ? Aucune crainte à avoir : trucs et ficelles à gogo n’ont plus de mystère pour ces Houdini des dépenses et des recettes.