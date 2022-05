Kevin De Bruyne dézingue la Nations League: «Cette compétition n’a aucune importance!»

Un célèbre dicton dit : « après l’effort, le réconfort ». Mais il ne s’applique visiblement pas aux joueurs de football. Pour eux, il conviendrait plutôt de dire : après l’effort, la Nations League ! En effet, après avoir disputé une longue saison avec leur club, les meilleurs joueurs du continent européen doivent maintenant rejoindre leur sélection nationale pour disputer la jeune compétition.

Forcément, ce calendrier surchargé fait grincer pas mal de dents dans le monde du ballon rond. Thomas Meunier avait déjà fustigé les hautes instances du football, c’est aujourd’hui au tour de son compatriote Kevin De Bruyne. Fraîchement auréolé du titre de champion d’Angleterre, le maître à jouer de Manchester City s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. « Deux semaines en plus, c’est bien trop long », raconte l’ancien du Racing Genk. « Je n’ai vraiment pas hâte de disputer ces matches, car cette compétition n’a aucune importance. Ce sont des matches amicaux en réalité. Tout le monde a joué une saison longue et difficile, mais se plaindre ne sert à rien. En tant que joueurs, on ne peut rien y faire, même si on aimerait du repos. Nous irons donc faire notre travail sur le terrain… »