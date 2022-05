Les frères Dardenne: «Le cinéma, comme le football, reste quelque chose de national»

Les frères Dardenne, déjà récipiendaires de sept prix cannois dont deux Palmes d’or, ont vécu quelque chose d’unique et d’exceptionnel ce samedi soir lors de la proclamation du palmarès : recevoir un prix spécialement conçu pour eux, le Prix du 75e anniversaire. Une initiative inattendue et enthousiasmante pour braquer à nouveau les projecteurs sur Tori et Lokita, une œuvre bouleversante racontant l’amitié et la solidarité d’un enfant et d’une adolescente africains en exil en Belgique. Le film devrait sortir en septembre.

Au lendemain d’une longue soirée intense et d’une courte nuit, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont partagé avec nous leurs réactions alors qu’ils quittaient Cannes en direction de l’aéroport.

Quand avez-vous appris que vous deviez revenir à Cannes et qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?