Festival de Cannes: le triomphe du cinéma noir-jaune-rouge

Vincent Lindon et son jury ont décerné le Prix unique du 75e anniversaire aux frères Dardenne, le Grand Prix à Lukas Dhont et le Prix du jury à Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch.

Historique ! Il n’y a pas de mot plus fort, plus juste que celui-là pour dire la folle soirée de clôture du 75e Festival de Cannes, avec un, trois, cinq Belges montant sur scène à l’appel du président Vincent Lindon et les membres de son jury. Incroyable présence dans le palmarès. Avec une mise à l’honneur transgénérationnelle : le Prix du jury pour Les huit montagnes, coproduction entre l’Italie et la Belgique, de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, le Grand Prix pour Close, de Lukas Dhont, et l’innovation surprise de la part du jury, le Prix du 75e anniversaire pour Tori et Lokita, des frères Dardenne.