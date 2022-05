Thibaut Courtois peut concurrencer Benzema: comment le gardien des Diables s’est replacé dans la course au (podium du) Ballon d’Or

Même le podium ne nous a jamais souri, le meilleur classement étant une 4e place en 1965 pour Paul Van Himst et en 1980 pour le regretté Wilfried Van Moer, qui avait porté cette année-là les maillots de… Beringen et de Beveren ! Plus, bien sûr, celui des Diables, battus par la RFA en finale de l’Euro à Rome (2-1).

En toute objectivité, Thibaut Courtois mériterait au moins autant que Karim Benzema d’être distingué cette année (verdict le 17 octobre). Mais l’objectivité, justement, ne semble pas trop répandue du côté de nos voisins français, à l’image de Thierry Henry, qui s’exclamait samedi soir : « Fermez les votes du Ballon d’Or, Benzema l’a déjà gagné ! ». Henry qui, rappelons-le en passant, fait partie du staff des Diables… N’empêche que la France n’a qu’une voix dans le jury (voir par ailleurs), ce qui laisse le vote ouvert…