Entre la RD Congo et le Rwanda, la tension monte dangereusement

Le gouvernement congolais a clairement mis en cause le Rwanda, dénonçant le soutien qu’il aurait apporté aux rebelles du M23 après des offensives sanglantes au Nord-Kivu.

Entre Kigali et Kinshasa, le ton monte depuis quelques jours. Suite aux accusations de Kigali, des mesures de rétorsion ont été adoptées par la RDC dont la suspension des vols de la compagnie Rwandair de et vers Kinshasa, Lubumbashi et Goma. En outre l’ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, Vincent Karega, a été convoqué par le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula lequel, dans une note diplomatique, avait clairement désigné le Rwanda comme l’« agresseur principal ».

La société civile congolaise relaie le durcissement des responsables politiques et de nombreuses organisations, dont Lucha, Filimbi, le Forum citoyen ont appelé à une manifestation qui est prévue mercredi prochain dans la capitale congolaise.