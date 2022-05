Guerre en Ukraine: les Russes progressent dans le Donbass

Sur des images diffusées sur internet par la présidence ukrainienne, on peut voir le président Zelensky, en gilet pare-balles et entouré de soldats en armes, visiter les décombres de bâtiments détruits à Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays, et ses environs. «2.229 maisons détruites à Kharkiv et dans la région. Nous restaurerons, reconstruirons et ferons revenir la vie. À Kharkiv et dans toutes les autres villes et villages où le mal est venu», a-t-il déclaré sur Telegram. «Dans cette guerre, les occupants tentent d’obtenir un résultat quel qu’il soit. Mais ils doivent comprendre depuis longtemps que nous défendrons notre terre jusqu’au bout. Ils n’ont aucune chance. Nous nous battrons et nous gagnerons», a encore indiqué M. Zelensky.

Pendant ce temps, les forces russes, qui se sont repliées de la région de Kharkiv et ont été redéployées vers le Sud, ont progressé en direction des villes clefs de Severodonetsk, pilonnée sans relâche, et Lyssytchansk, sa ville jumelle, dans le Donbass. La situation à Lyssytchansk s’est «largement aggravée», a assuré dimanche sur Telegram Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, qui avec celle de Donetsk forme le Donbass. «Un obus russe est tombé sur un immeuble d’habitation, une fille est morte sur place et quatre personnes ont été hospitalisées», a-t-il dit. A Severodonetsk, «l’ennemi a mené des opérations d’assaut», selon un rapport de l’état-major de l’armée ukrainienne. Selon le gouverneur Gaïdaï, l’assaut se poursuit dans la ville avec des combats de rue.