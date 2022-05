Le rêve en rose de Jai Hindley

Le chrono final n’a cette fois rien changé : Jai Hindley a conservé le maillot rose arraché des épaules du champion olympique la veille, au sommet du passo Fedaia et, à 26 ans, est devenu le premier Australien lauréat du Giro.

Il y a un an et demi, dans les rues de Milan (la crise sanitaire avait alors repoussé le Giro en fin de saison), il avait senti la maille de son maillot rose s’effilocher et lui échapper, dans les derniers kilomètres d’un ultime chrono sacrant dès lors Tao Geoghegan Hart. Cette fois, Jai Hindley a veillé qu’aucune anicroche ne fragilise la trame de sa jolie tunique rose (enfilée samedi pile 20 ans après son compatriote Cadel Evans). Le grimpeur du team Bora en a fait sa seconde peau jusqu’au pied des arènes de Vérone, devenant de facto le premier Australien vainqueur du Tour d’Italie.