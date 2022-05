Des Red Lions bien plus convaincants

Les joueurs belges ont proposé une prestation bien plus aboutie lors du second duel face à la France (3-1). Un nouveau pas en avant à confirmer face à l’Afrique du Sud dans 10 jours.

Pour ce second rendez-vous du week-end avec la France, en Pro League, les joueurs belges avaient à cœur de corriger le tir après la prestation moyenne de samedi malgré la victoire (2-1). Avec un groupe inchangé (Simon Vandenbroucke, malade, n’était pas remplacé dans les 18), les Red Lions prenaient donc, à nouveau, l’initiative et ils obtenaient un stroke, après seulement 71 secondes jeu, mais la tentative de Tom Boon heurtait la barre transversale. Ils contrôlaient le jeu et attendaient patiemment de pouvoir frapper et c’était chose faite à la 9e minute sur un tir en revers puissant de Cédric Charlier. Mais à 42 secondes de la fin du premier-quart, à la surprise générale, les Bleus égalisaient via Timothée Clément sur leur première réelle incursion dans le cercle.