«À propos», le podcast du Soir du 30 mai: pouvoir d’achat, Festival de Cannes, Ligue des champions…

Par la rédaction Publié le 30/05/2022 à 05:00 Temps de lecture: 2 min

Historique, c’est le terme utilisé par Fabienne Bradfer, notre spécialiste cinéma, pour décrire la soirée de clôture du 75ème Festival de Cannes. Alors la Palme d’or échappe au plat pays mais les Belges peuvent se consoler d’une pluie de récompenses. Le Prix Unique du 75ème anniversaire aux Freres Dardenne pour « Tori et Lokita ». Le Grand Prix à Lukas Dhont pour « Close » et enfin le prix du jury pour « Les Huit montagnes » de Felix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch. C’est donc trois générations du cinéma belge qui ont été récompensées, des réalisateurs et réalisatrices qui représentent les deux côtés de la frontière linguistique.

Les partis ecolo et groen veulent peser dans le débat sur le pouvoir d’achat. Les verts ont des propositions. Et les ont présentées dans une interview commune de Petra de Sutter et de Georges Gilkinet. C’est Pascal Lorent et Stéphane Vande Velde, du service politique, qui ont rencontré les deux Vice Premiers verts. On a appelé Stéphane pour débriefer et on lui a d’abord demandé pourquoi cette interview à deux.

Du football aussi dans A Propos. Samedi soir, Thibault Courtois et le Real Madrid ont remporté la finale de la Ligue des champions. La quatorzième pour le club espagnol mais la première pour le gardien belge. Héroique, imbattable, infranchissable, la presse étrangère manquait d’adjectifs pour décrire la prestation du nº1 des Diables Rouges. Un match parfait pour Courtois. Sans doute le meilleur gardien du monde à l’heure actuelle et pourtant, à ses débuts dans la capitale espagnole, c’était compliqué. Rocco Minelli suit le football international pour Le Soir. On lui a demandé de revenir sur le parcours de Courtois à Madrid et sur ses chances pour le ballon d’or.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 7 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée.

Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be