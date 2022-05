Reine Elisabeth: le portrait des 12 finalistes

Taeguk Mun

Corée, 28 ans.

Etudes

Pre-College Division, Juilliard School (Minhye Clara Kim) ; Bachelor, New England Conservatory (Laurence Lesser), Master et Graduate Certificate, University of Southern California (Marcy Rosen et Ralph Kirshbaum).

Concours

1er prix au Concours Pablo Casals (2014) et au Concours Andre Navarra (2011). 4e prix au Concours Tchaikovsky (2019).

Expérience professionnelle