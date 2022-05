Ferrari a porté réclamation contre les pilotes Red Bull après le Grand Prix de Monaco, la plainte rejetée

Verstappen et Pérez auraient ainsi coupé la ligne jaune à la sortie des stands durant la course, gagnant un précieux avantage sur l’Espagnol Carlos Sainz, deuxième du GP et son coéquipier, le Monégasque Charles Leclerc, qui a échoué au pied du podium.

Les commissaires de course ont finalement décidé de ne pas donner suite à ses réclamations.