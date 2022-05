«Zéphyr»: du vent dans les voiles du hip-hop

Après avoir joué avec les illusions d’optique numériques (Pixel) et l’apesanteur (Vertikal), Mourad Merzouki se fixe un nouveau défi : faire danser le hip-hop sur des flots de vent. Au Wolubilis.

L’art naît de la contrainte, dit-on. Cette maxime n’a jamais été plus vraie que dans les spectacles de Mourad Merzouki. Chez ce Français touche-à-tout, qui a commencé par étudier à l’école de cirque avant de pratiquer les arts martiaux puis de s’intéresser au hip-hop à la fin des années 80, chaque création vient d’un défi qu’il se lance, d’un cadre qu’il s’impose. D’ailleurs, le nom de sa compagnie, Käfig, signifie « la cage » en arabe. Ou comment l’entrave libère chez lui les projets les plus fous. Il y a eu Pixel (co-signé avec Adrien Mondot et Claire Bardainne) où les danseurs rebondissaient sur des paysages en trompe-l’œil orchestrés par un programme numérique. Il y a eu aussi Vertikal où la danse, par l’escalade, atteignait des sommets. Avec toujours, comme dans Boxe Boxe Brasil ou Danser Casa (créé avec Kader Attou), le hip-hop comme fil conducteur pour mettre ses chorégraphies en jeu (dans tous les sens du terme).