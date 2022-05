Japon: Tokyo muscle son dispositif militaire

En réaction à la triple menace nord-coréenne, chinoise et russe, l’archipel va doubler son budget de la Défense. Voire autoriser son armée à procéder à des frappes préventives.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, participera probablement au prochain sommet de l’Otan, prévu fin juin à Madrid. Ce qui sera une grande première pour l’archipel qui consacrera aussi son arrimage au camp occidental coalisé contre la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine.

Le chef du gouvernement confirmera à l’Alliance atlantique la promesse qu’il fit lundi dernier à Joe Biden d’« accroître substantiellement » son budget de la Défense, ce dont le président américain s’est félicité. Tant Tokyo que Washington jugent indispensable de hausser les dépenses militaires du Japon, ce pays ayant pour voisins « trois puissances à la fois nucléaires, autoritaires et belliqueuses » – comme les grands quotidiens conservateurs et nationalistes tokyoïtes le répètent en boucle : la Corée du Nord, la Chine et la Russie.