Le prince Joachim a reçu son diplôme de l’université de Harvard

Le prince Joachim a reçu ce dimanche son «Masters in Business Administration» de l’université de Harvard aux Etats-Unis, lors d’une remise de diplôme organisée pour les étudiants des promotions 2020 et 2021. La princesse Astrid et le prince Lorenz avaient fait le déplacement pour y assister.

La cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2020 du prince Joachim avait été reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Une cérémonie provisoire avait néanmoins été organisée virtuellement il y a un an.