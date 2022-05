«Faites quelque chose!»: Biden interpellé à Uvalde après la tuerie dans une école

A la sortie de l’église où le président démocrate, catholique pratiquant, et sa femme Jill Biden venaient d’assister à une messe, plusieurs voix ont scandé: «Faites quelque chose»! «Nous le ferons», a répondu rapidement le président, avant d’aller à la rencontre de familles des victimes et de secouristes. Il a prévu de passer plusieurs heures en leur compagnie, à l’abri des caméras et des regards. Dix-neuf enfants et deux enseignantes sont tombés mardi sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans.

Il avait fallu attendre environ une heure pour que la police mette fin au massacre, délai qui a suscité une intense polémique et sur lequel le ministère de la Justice américain va enquêter.