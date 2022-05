Le fabuleux destin du cinéma belge à Cannes

On rêvait d’une Palme d’or. On a mieux que cela ! On a un Prix du jury, un Grand Prix et un prix unique, celui du 75e anniversaire. 100 % de réussite pour les Belges en lice ! Du jamais vu. Même les bookmakers les plus fous n’auraient pas osé parier cela. Le moment est historique tant pour le cinéma francophone porté par les Dardenne que pour le cinéma flamand qui n’avait jamais été invité en compétition et s’y retrouve avec Lukas Dhont, Félix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch. Ce n’est pas tout. Adil et Bilall avec leur film Rebel ont secoué la séance de minuit en sélection officielle et la jeune Emmanuelle Nicot, à la Semaine de la critique avec Dalva, son premier long, repart avec trois prix dont le Grand Rail d’or.