Carlo Ancelotti, bien plus qu’un grand entraîneur

Plus qu’un grand entraîneur, Carlo Ancelotti est un grand homme, et c’est sans doute pour cette seconde raison que son palmarès lui réserve une place à part dans la profession.

Carletto a toujours mis l’aspect humain au centre de son projet. A contrario, il remarque que son expérience à la Juventus a été la pire de sa carrière (d’entraîneur). « C’était une entreprise dont chaque composante n’était qu’un engrenage de la mécanique. » Le Romagnol a gagné dans les 5 grands championnats - unique - parce qu’il n’a pas débarqué avec des idées toutes faites: il s’est laissé pénétrer par l’air ambiant. Il a remporté sa 4e Ligue des champions - record -, sur trois décennies différentes, parce qu’il n’a jamais été à la mode, et donc il n’a jamais été démodé. Le jeu, les joueurs ont évolué, mais il a toujours veillé à avoir la même relation avec ses hommes, ouverte et chaleureuse. « On a confiance en lui », affirme Benzema. Et lui a confiance en eux. En ses « amis », tels qu’il les a qualifiés au bas d’une photo devenue culte où il pose avec eux Ray-Ban sur le nez et havane aux lèvres après avoir remporté la Liga.