L’incroyable palmarès de Thibaut Courtois: en onze ans, il a remporté tous les trophées en club!

Le portier belge a déjà remporté quatorze trophées depuis qu’il a quitté la Belgique en 2011 auréolé d’un titre de champion avec Genk. Fait remarquable, il a gagné tous les trophées qu’il est possible de glaner en Angleterre et en Espagne avec les trois clubs par lesquels il est passé : l’Atlético, Chelsea et le Real Madrid. En effet, il s’est adjugé cinq championnats (3 Liga et 2 Premier League), la Ligue Europa, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe, la Coupe du monde des clubs, la coupe de la Ligue anglaise, la Coupe d’Angleterre, la Coupe d’Espagne et la Supercoupe d’Espagne. Jusqu’à ce samedi, il lui manquait la Ligue des champions qu’il avait ratée de peu en 2014 lorsqu’il s’était hissé en finale avec l’Atlético. La voilà désormais également dans sa besace.