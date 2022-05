Red Bull bat Ferrari par chaos

Quand la pluie s’est faite de plus en plus intense au fur et à mesure qu’on approchait du départ du Grand Prix de Monaco dont la procédure a ensuite été chamboulée avant d’être carrément interrompue, le cri du cœur a retenti en chœur : « Oh non ! Pas un Francorchamps bis ! » Le scénario-catastrophe vécu chez nous l’an dernier est resté cruellement ancré dans les mémoires. Et ce qui s’est passé ensuite à Monaco, dimanche, n’a fait que raviver le souvenir de cette course finalement sacrifiée sur l’autel de la pluie après bien des tergiversations et une grosse entourloupe sous la forme de deux tours « disputés » derrière la voiture de sécurité afin de valider le résultat, et surtout de ne pas avoir à rembourser un public frustré.