«Mesdames, il est temps de revoir votre copie»

« J’aime beaucoup le tennis féminin. Et comme tout le monde, je pense, je suis déçu de son manque de constance avec, ici, seulement trois joueuses du Top 20 encore en huitièmes de finale ! Mais je ne suis quand même pas étonné, sur le fond. Alors oui, il y a fatalement des différences liées à la nature, avec le tennis masculin. Je veux bien entendre qu’on parle moins de puissance, et plus d’émotions, mais ce n’est pas pour ça qu’il doit y avoir moins de spectacle ou moins de régularité. Là où je ne suis pas d’accord, et je ne suis pas le seul puisque j’ai lu que Carlos Rodriguez, qui est tout de même l’ambassadeur n°1 du tennis féminin, abondait dans ce sens, c’est sur le niveau technico-tactique chez les dames, aujourd’hui. Il y a de grosses lacunes, là, et ça m’embête ! Sur le circuit actuel, et dès le plus jeune âge, on sent une sorte de course inconsidérée aux points et au statut ! C’était justement le cas avec Coco Gauff dont tout le monde parlait comme de la future star de la WTA lorsqu’elle avait atteint les huitièmes de finale à Wimbledon, à seulement 15 ans !