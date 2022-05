25 ans après son exploit, Filip Dewulf se remémore: «Le gérant de l’hôtel s’énervait car je ne savais pas lui dire si je gardais la chambre» (vidéo)

Le front est un peu plus dégarni, le dos provoque toujours une démarche moins fluide que Roger Federer, mais le regard est toujours vif et la dérision jamais trop loin de la balle… Filip Dewulf vient de fêter ses 50 ans et a donc passé une moitié de sa vie dans l’après, de son exploit à Roland-Garros !

« Vous me filez de suite un petit coup de vieux, on va donc parler du Standard… », sourit le Limbourgeois, grand fanatique des Rouches et aussi d’une certaine époque où ses favoris faisaient trembler Barcelone…

La nostalgie ne fait pourtant pas partie du tiroir préféré du citoyen de Bourg-Léopold. Mais comme tout le monde, une fois qu’on ouvre l’album des souvenirs, il aime tout de même tourner les pages remplies de ces photos qui prouvent que, le 6 juin 1997, date de sa fameuse demi-finale contre Gustavo Kuerten, il était le gars le plus célèbre de Belgique !