Carlos Alcaraz écarte Karen Khachanov et affrontera Alexander Zverev en quarts de finale de Roland-Garros

La nouvelle pépite du tennis mondial, 6e joueur du monde, s’est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire en trois sets 6-1, 6-4, 6-4 en 2h14 contre le Russe sous bannière neutre Karen Khachanov, 25e mondial et tête de série N.21, en huitièmes de finale dimanche à Paris.

En quarts de finale, la tête de série N.6 du tournoi parisien affrontera l’Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial et tête de série N.3, qui s’est imposé en trois sets 7-6 (13/11), 7-5, 6-3 contre un autre Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 131e mondial et issu des qualifications, plus tôt dimanche.