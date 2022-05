Guerre en Ukraine: un ministre russe donne des précisions sur l’état de santé de Poutine

Mais en réponse à une question de la chaîne de télévision française TF1, M. Lavrov a déclaré dans un communiqué : « Je ne crois pas que quelqu’un qui ait toute sa tête puisse voir chez cette personne (Poutine) des signes d’une maladie ou d’une affection quelconques. »

M. Lavrov a souligné que Vladimir Poutine, qui aura 70 ans en octobre, apparaissait en public « quotidiennement ».

À lire aussi Guerre en Ukraine: à la recherche du feu vert d’Orban pour le boycott de l’or noir russe

« Vous pouvez le voir à l’écran, lire ou écouter ses discours », a-t-il ajouté. « Je laisse ceux qui répandent de telles rumeurs régler cela avec leur conscience, malgré les occasions quotidiennes qu’ils ont de vérifier ce qu’il en est. »

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis plus de deux décennies, a déclenché le 24 février une offensive en Ukraine qui a tué des milliers de personnes, provoqué la plus grave crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et entraîné des sanctions occidentales sans précédent contre la Russie.