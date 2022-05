NBA: Boston vient à bout de Miami et rejoint les Warriors en finale (vidéos)

Boston avait pris le meilleur départ dans ce 7e match de la finale à l’Est. Si Tatum et Williams faisaient le boulot offensivement, c’est surtout défensivement que les Celtics ont marqué les esprits. En face, le Heat a, lui, manqué d’adresse à trois points (32-17).

Dans le deuxième acte, la tension dans la FTX Arena montait d’un cran. Les Celtics ont continué de compter sur leur force collective alors que Tatum se montrait (un peu) moins fringuant (19 points à l’issue du 3e quart, 26 au total). Brown, Smart et Williams dans une moindre mesure contribuaient à maintenir Boston aux commandes (82-75).

Les Celtics tenteront à partir du 2 juin prochain d’ajouter un 18e titre de champions NBA et ainsi devenir la franchise la plus titrée. Mais pour y arriver, il faudra en découdre avec Stephen Curry et les Warriors de Golden State, vainqueurs à l’Ouest.