«Je n’ai jamais souffert autant»: les six mois de calvaire de Zlatan Ibrahimovic, champion d’Italie avec l’AC Milan

Zlatan Ibrahimovic a soulevé le trophée de champion d’Italie avec l’AC Milan cette saison. Un succès pour lequel il aura donné bien plus qu’on ne peut l’imaginer. Car derrière le géant suédois qui ne lâche rien sur le terrain, se cache un joueur qui a vécu un véritable calvaire pendant six mois.

C’est au lendemain de son opération au genou qu’Ibrahimovic a révélé les coulisses de son état physique au cours de la deuxième partie de saison. « Ces six derniers mois, j’ai joué sans ligament croisé antérieur », confie l’attaquant sur les réseaux sociaux. « J’ai eu le genou gonflé pendant six mois. Je n’ai pu m’entraîner avec l’équipe que dix fois au cours des six derniers mois. J’ai subi plus de vingt injections pendant six mois. Purge du genou une fois par semaine pendant six mois. J’ai pris des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n’ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n’ai jamais souffert autant, sur et en dehors du terrain. »