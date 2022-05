Orque dans la Seine: qu’est ce que la mucormycose, la maladie dont pourrait souffrir l’animal?

« Il s’agit d’une affection profonde du derme et de l’épiderme susceptible de toucher des animaux immunodéprimés, qui peut s’emboliser au niveau sanguin pour atteindre les reins, les poumons, le cœur et le cerveau, ce dernier point étant susceptible d’expliquer le comportement désorienté de l’orque », explique les experts.

L’orque va être euthanasiée . L’opération de guidage, réalisée par une équipe pluridisciplinaire, a finalement été abandonnée en début de soirée samedi 28 mai 2022. Avec les images collectées, les experts ont constaté un état de santé critique de l’animal : on suppose que l’orque souffre de la mucormycose. Nos collègues de La Voix du Nord ont cherché à comprendre cette maladie .

« C’est une maladie émergente observée sur des mammifères marins à plusieurs endroits du globe (notamment en Amérique du Nord) sans que les spécialistes n’aient à ce jour connaissance de cas comparables en Europe », détaille la préfecture de la Seine-Maritime. Elle serait liée à des champignons présents dans l’environnement, mais sans danger pour la majorité de la population.

Est-elle transmissible ?

« S’il n’est pas encore possible d’établir l’origine de la contamination de l’orque, les experts s’accordent à dire que cette maladie est transmissible à d’autres mammifères marins immunodéprimés », détaille le communiqué de la préfecture. Toutefois, le risque de transmission de l’animal à l’homme est très limité, voire moindre pour la population. L’infection humaine peut survenir chez les personnes vulnérables (immunodéprimées en particulier) qui sont rentrées « en contact avec des spores dans leur environnement ». Les symptômes sont des douleurs au niveau du visage et de l’œil, d’après The Conversation.