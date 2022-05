Nadal-Djokovic: comment Roland-Garros va éviter la polémique

Le numéro 1 mondial et l’Espagnol, treize fois vainqueur à Roland-Garros, se retrouveront en quart de finale du tournoi parisien.

Anticipée depuis le tirage au sort, la rencontre entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aura bien lieu en quarts de finale de Roland-Garros mardi, mais le roi de l’ocre a été poussé au cinquième set pour la première fois depuis neuf ans Porte d’Auteuil dimanche (par le Canadien Félix Auger-Aliassime).

En marge de ce match, un élément fait beaucoup parler depuis plusieurs heures à Roland-Garros : la programmation. Les joueurs, d’abord, ont des velléités différentes : Djokovic veut jouer le soir, Nadal en journée. Pourquoi ? Les conditions de jeu sont différentes sur la terre battue, avec une humidité accrue en soirée. Par ailleurs, on ignore si c’est pour asseoir sa demande, mais l’Espagnol en a rajouté une couche dans la dramaturgie de l’événement en évoquant sa blessure au pied: «Pour être honnête, chaque match que je joue ici pourrait être le dernier de ma carrière à Roland-Garros. C'est là où j'en suis actuellement. »

Les diffuseurs français, ensuite, ont des intérêts opposés. Amazon, qui diffuse les night sessions et débourse près de 15 millions d’euros, voudrait pouvoir diffuser le match en exclusivité. Conséquence possible : pas de diffusion sur France Télévisions, et en cascade sur la RTBF qui n’a pas acquis les droits du match de la soirée auprès de Discovery (Eurosport).

Mauresmo sous pression

La direction du tournoi tranchera en début d’après-midi sur la programmation de la journée de mardi. Attendue en conférence de presse ce lundi matin, Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, a reporté son rendez-vous avec les médias de 48 heures, soit après le match entre Nadal et Djokovic. Histoire de mûrir sa réflexion ? Ou de laisser passer l’orage... ?