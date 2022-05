«Zéphyr» Le hip-hop dans le vent!

Du 2 au 4/6 à Wolubilis, Bruxelles. www.wolubilis.be.

Suite à une commande du Vendée Globe, le chorégraphe Mourad Merzouki crée un spectacle inspiré de la mer et du vent. Le corps des danseurs y lutte avec les éléments, se plie au gré des tempêtes et des marées, sort des hublots, danse sur les flots, s’envole dans la brise ou résiste aux rafales furieuses convoquées par de grands ventilateurs. Comme le marin défie les courants, les interprètes négocient avec des océans imaginaires. De grands tissus évoquent le foc d’un bateau et la musique d’Armand Amar tisse une croisière sonore entre instruments ethniques et musiques électroacoustiques. Une traversée d’une énergie folle portée par la force vitale du hip-hop.