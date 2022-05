«Le match contre Djokovic pourrait être mon dernier à Roland-Garros»: bientôt la fin pour Nadal?

Rafael Nadal retrouvera Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros. Sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier, l’Espagnol (ATP 5) a dû livrer une bataille de 4 heures et 23 minutes pour venir à bout du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9) en huitièmes de finale dimanche : 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Un duel en cinq sets qui va évidemment peser physiquement sur Nadal, qui est arrivé dans la capitale française diminué par une blessure au pied. Au point d’envisager sa fin de carrière.

« À chaque match que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier à Roland-Garros », a confié Nadal en conférence de presse lundi soir. « C’est ma situation à l’heure actuelle et je l’accepte. J’ai encore traversé une période difficile avec mon pied, donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans un futur proche quant à ma carrière. C’est pour ça que j’essaie simplement de profiter autant que possible et de me battre autant que je peux pour continuer à vivre mon rêve. »

Lauréat à treize reprises du Grand Chelem parisien, Nadal espère pouvoir revenir de nombreuses années, « mais si les choses ne se passent pas bien, le match de mardi pourrait être mon dernier ici, alors j’aimerais le jouer dans la journée », de quoi mettre un peu de pression sur les décideurs de la programmation, alors que son quart contre Djokovic devrait, a priori, se jouer en night session.