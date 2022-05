Benoît Bayenet et André Decoster: «La fixation sur le ratio de dette n’a pas de sens»

Faut-il réviser les règles budgétaires européennes ? Et comment ? Nos invités Benoît Bayenet, président du Conseil central de l’économie, et André Decoster, professeur à la KU Leuven, font le point.

En 2020, face à la pandémie, les règles budgétaires européennes ont été suspendues ; elles le seront encore l’an prochain, pour la quatrième année consécutive, en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. Les Etats membres auront un an de plus pour s’entendre sur une éventuelle révision de la gouvernance budgétaire européenne. En Belgique, le Conseil central de l’économie, à la demande des interlocuteurs sociaux, a organisé l’an passé un débat public via un cycle de webinaires (que l’on peut visionner en replay). Son président Benoît Bayenet, en collaboration avec des experts universitaires, en a tiré un rapport (disponible sur www.ccecrb.fgov.be) sur la base duquel patrons et syndicats viennent de rendre un avis. Pour en débattre, nous avons invité Benoît Bayenet et le professeur André Decoster de la KU Leuven.