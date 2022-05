Sommet européen extraordinaire: voici les perturbations à prévoir les 30 et 31 mai

Un sommet européen extraordinaire aura lieu ces 30 et 31 mai dans les bâtiments du Conseil européen, rue de la Loi. Pour assurer la bonne tenue de ce sommet, un périmètre de sécurité sera installé dans le quartier. Des conséquences sur la mobilité sont à prévoir.

Un périmètre de sécurité sera mis en place le lundi 30 et le mardi 31 mai 2022 autour du rond-point Schuman, rue Froissart du numéro 101 au 143 et rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le Résidence Palace. Les livraisons ne seront pas possibles. Les sacs-poubelles, vélos et terrasses ne pourront pas être mis sur les trottoirs dans le périmètre de sécurité et toutes les fenêtres des bâtiments doivent être fermées.