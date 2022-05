Sting sera à Forest National le 17 octobre

Sting se produira dans la salle bruxelloise de Forest National le 17 octobre dans le cadre de sa tournée « My Songs » fraîchement annoncée, a indiqué lundi Live Nation, qui organise le concert. La première partie sera assurée par Joe Sumner, fils de Sting et chanteur du groupe Fiction Plane.

Sting viendra interpréter ses grands succès tels que Roxanne, Englishman in New York et Every Breath You Take, issus de l’ensemble de sa carrière, menée d’abord avec The Police puis en solo.