Boulangerie Copains, du pain «relocalisé» à grande échelle

L’entreprise, qui fabrique entre 12.000 et 15.000 pains par jour, mise sur une offre de produits composés à 90 % de froment belge. Depuis 2015, elle affiche une croissance continue. Dans les années à venir, elle compte bien se faire un peu plus de place encore au sein de la grande distribution.

Il est un peu plus de neuf heures du matin dans l’atelier de production de la boulangerie Copains (Copains.Group) à Strépy-Bracquegnies (La Louvière) et le dernier boulanger s’apprête à prendre congé des lieux. La nuit fut plutôt chargée. Au cours des dernières heures, quelque 9.000 pains sont sortis des fours. Sans compter ceux façonnés durant la journée. En tout, entre 12.000 et 15.000 pains sont produits ici tous les jours à destination de structures de collectivités (hôpitaux, maisons de repos…) et de magasins de la grande distribution (Delitraiteur, Delhaize, Match, Mestdagh). « Pour autant, on n’arrive pas à suivre la demande », explique Olivier de Cartier, l’administrateur délégué de la boulangerie. « Cela fait deux mois que l’on refuse de nouveaux clients. »