Djokovic–Nadal ne sera pas diffusé sur la RTBF et France Télévisions: voici comment regarder ce match de Roland-Garros en Belgique

La décision était redoutée par de nombreux fans de Roland-Garros : l’affiche des quarts de finale, entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, a bel et bien été programmée en « night session ». Traduction : la RTBF et France Télévisions ne pourront pas retransmettre le match. Rassurez-vous : vous allez tout de même pouvoir le suivre, gratuitement ou pas. Explications.

Du coup, écran noir ou pas ? Heureusement, la réponse est négative… Les téléspectateurs français, eux, pourront voir le match sur Amazon, sans création de compte et sans prise d’abonnement à l’offre « Prime ». Et en Belgique ? Cela ne marchera pas sur Amazon… Mais rassurez-vous, vous avez plusieurs moyens légaux pour apprécier le spectacle.

Ni la RTBF, ni France Télévisions ne diffuseront l’affrontement tant attendu, en quart de finale ce mardi à partir de 20h45, entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. La raison : les deux chaînes du service public n’ont pas les droits des matchs programmés en « night-session ». On parle donc d’un match par jour non-diffusé sur la RTBF, qui propose tout de même de nombreuses rencontres gratuitement, précisons-le. Mais donc, oui, en attendant, ce mardi-ci, c’est bien Djokovic-Nadal qui a été choisi par l’organisateur comme affiche de cette fameuse « night-session ».

Eurosport player : 6,99€/mois

Autre option : Eurosport player. Il s’agit d’un site internet ou d’une application. Il y a différentes formules tarifaires, comme l’abonnement mensuel à 6,99 euros/mois. Il n’y a pas d’essai gratuit d’un mois. Une fois la somme réglée, vous aurez accès à l’intégralité des matchs de Roland-Garros. Y compris ceux de la « night-session ». Là, vous pourrez choisir la langue des commentaires : le néerlandais, l’anglais, le danois, le norvégien… ou l’ambiance du stade (sans commentaire, donc). Pas de français non plus, pour raison… technique. Vous pourrez regarder le match sur votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur. Et sur votre grand écran TV ? Oui… En chromecast, ou via l’application Eurosport player qui se trouve sur votre Playstation, ou en reliant votre TV à votre ordinateur via un câble HDMI.