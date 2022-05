Djokovic – Nadal ne sera pas diffusé sur la RTBF et France Télévisions: voici les 3 moyens pour regarder ce match de Roland-Garros en Belgique

La décision était redoutée par de nombreux fans de Roland-Garros : l’affiche des quarts de finale, entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, a bel et bien été programmée en « night session ». Traduction : la RTBF et France Télévisions ne pourront pas retransmettre le match. Rassurez-vous : vous allez tout de même pouvoir le suivre, gratuitement ou pas. Explications.

De nombreux téléspectateurs risquent d’être surpris s’ils ne lisent pas ce papier avant ce mardi soir… Ni la RTBF (sur Tipik ou Auvio), ni France Télévisions (sur France 2, France 3 ou France 4) ne diffuseront l’affrontement tant attendu, en quart de finale, entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. La raison : les deux chaînes du service public n’ont pas les droits des matches programmés en « night session ». On parle donc d’un match par jour… réservé à Amazon en France, et à Eurosport en Belgique. En attendant, ce mardi-ci, c’est bien Nadal-Djoko qui a été choisi par l’organisateur comme affiche de cette fameuse « night session ». Du coup, écran noir ou pas ? Heureusement, la réponse est négative… Les Français, eux, pourront voir le match sur Amazon, sans création de compte et sans prise d’abonnement à l’offre « Prime ». Et en Belgique ? Ca ne marchera pas sur Amazon... Mais rassurez-vous, vous avez plusieurs moyens légaux pour apprécier le spectacle: