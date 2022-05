A la veille du jubilé de platine d’Elizabeth II, la monarchie se porte toujours aussi bien

Les drapeaux de l’Union Flag flottent dans les rues d’Oxford Street, à Londres, depuis le mois de mai. Au milieu trône celui du symbole du jubilé d’Elizabeth II : une pastille violette, couleur de la royauté sur laquelle est dessinée une figure stylisée à la fois moderne et évocatrice de la couronne de St Edward. Depuis plusieurs mois, le Royaume-Uni se prépare à célébrer les septante ans de règne d’Elizabeth II. Outre les festivités officielles, la capitale fourmille d’initiatives citoyennes organisées dans les différents boroughs londoniens. Pique-nique géant de la réserve naturelle des marées de Barnes, à l’ouest de la ville, banquet populaire sur un mile dans la rue commerçante de Walthamstow, dans le nord-est, ou encore écrans géants, barbecues et musique live pour le club de tennis et de pétanque de Bounds Green, dans le nord.