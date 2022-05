Roland-Garros : Greet Minnen en quarts de finale du double

Greet Minnen, associée à Hongroise Anna Bondar, s’est qualifiée pour les quarts de finale du double dames à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, lundi à Paris.

La paire belgo-hongroise s’est imposée en trois sets 6-7 (4/7), 7-5 et 7-5 face à la Polonaise Alicja Rosolska et l’Australienne Erin Routliffe. La rencontre, disputée sur la terre battue du Court Simonne-Matthieu, a duré 2 heures et 41 minutes.