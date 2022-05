Snoop Dogg ne viendra pas au Sportpaleis d’Anvers

Le concert de Snoop Dogg du vendredi 9 septembre au Sportpaleis d'Anvers est annulé. Le rappeur américain annule l'intégralité de sa tournée en dehors des Etats-Unis, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Dans l'annonce, il parle de « problèmes de planification imprévus » dus, entre autres, à des engagements familiaux et à des projets de télévision et de cinéma.

Le concert à Anvers avait déjà été reporté une fois à cause de la crise sanitaire, mais il est maintenant définitivement annulé. C'était censé être le plus grand spectacle jamais donné par Snoop Dogg dans notre pays et il devait être accompagné de ses collègues Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 et Versatile. Les détenteurs de billets seront remboursés.