Jubilé de platine d’Elizabeth II: le mode d’emploi

Le jubilé de platine d’Elizabeth II est fêté toute l’année à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth. Mais c’est du 2 au 5 juin que les festivités principales auront lieu alors qu’un jour férié a été déplacé et qu’un autre a été ajouté pour laisser les Britanniques célébrer les 70 ans de règne d’Elizabeth II.

Du point de vue officiel, six événements majeurs sont indiqués par le site de la royauté. Jeudi 2 juin, Trooping the Colour, le défilé militaire annuel en l’honneur de l’anniversaire officiel de la reine, se déroulera à Buckingham Palace. Le même jour, l’éclairage de balises traditionnel pour célébrer différents événements royaux aura lieu dans différents endroits du Royaume-Uni et du Commonwealth. Le principal sera celui du Tree of Trees, un « arbre » de 21 mètres de haut composé de 350 arbres plus petits et qui sera allumé lors d’une cérémonie spéciale au palais de Buckingham à 22 heures.