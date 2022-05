Bruxelles: bienvenue au «Club», la nouvelle salle sous le Cirque royal

Quand il n’y en a plus, y en a encore, comme disait Paulo. Après la Madeleine, le Palais 12 et le Cirque royal, la Ville de Bruxelles s’offre une nouvelle salle de spectacles de 350 places debout ou 180 assises : The Club.

Cet espace situé sous la grande salle du Cirque royal a servi d’écuries au temple du spectacle de la rue de l’Enseignement qui, entre 1878 et 1913, a accueilli les plus grands cirques d’animaux. Les mangeoires et rigoles pour l’urine sont d’ailleurs toujours là. La Ville a investi 750.000 euros dans ce lieu réaménagé pour répondre à la demande musicale, mais aussi du stand-up ou du jeune public. L’idée, comme le dit Denis Gerardy, le directeur du Cirque royal, est de « favoriser la création, la découverte et l’émergence de nouveaux artistes ». Le lieu a beau être ancien, il a été entièrement rénové durant dix-huit mois par la Régie foncière de la Ville et propose une offre technique moderne pour tous.