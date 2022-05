Grève du secteur public ce mardi 31 mai: bpost s’attend également à des perturbations

Par Rédaction et Belga

L’entreprise postale bpost s’attend à ce que ses services soient perturbés mardi par les actions menées dans les services publics.

« Les actions syndicales menées en front commun et la grève nationale auront une incidence sur les services dans nos bureaux de poste, du Contact Center, la collecte, le traitement, la distribution de vos lettres et paquets », indique l’entreprise sur Twitter. L’impact réel des actions ne peut pas encore être anticipé. Le traitement des colis, journaux et courriers prioritaires sera favorisé, a confirmé un porte-parole de bpost.