Waterloo: le tourisme souffre au pied de la butte du Lion

Les reconstitutions des 18 et 19 juin vont ramener du monde, mais un retour à la normale n’est pas attendu avant 2024. La Région wallonne revoit à la baisse ses prétentions de retour sur son investissement de 68 millions d’euros.

Vingt-quatre mille personnes vont assister ces 18 et 19 juin à la reconstitution de la bataille de Waterloo. En deux jours, la butte du Lion va attirer un cinquième du public venu tout au long de l’année 2021 se plonger dans l’univers napoléonien. C’est que la crise sanitaire aura stoppé net la volonté de la Région wallonne et de son partenaire privé depuis le premier mars 2019, la société Kléber Rossillon Waterloo, de dynamiser l’afflux des visiteurs dans un lieu censé devenir la porte d’entrée touristique de la Wallonie. Et, après deux ans de disette, les opérateurs ne s’attendent pas à un retour à la normale avant 2024.