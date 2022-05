Le Domaine provincial de Chevetogne réconcilie humanité et biodiversité

En un quart de siècle, Bruno Belvaux est parvenu à corriger à Chevetogne des destructions paysagères commises par le passé. Ses aménagements, rigoureusement plus en phase avec les enjeux environnementaux actuels, contribuent aujourd’hui à en faire un domaine où se côtoient culture, humanité et biodiversité.

D’ici une quinzaine de jours, ce sommet sera recouvert d’un tapis rouge de trèfles incarnats », se réjouit Bruno Belvaux en pointant du doigt la nouvelle « folie » du Domaine provincial de Chevetogne (Ciney), dont il est le maître depuis plus de 25 ans. Devant lui, situé au point le plus haut de l’Esplanade, se dresse un monticule de sept mètres de haut. Son nom ? Le Mont Fuji, une autre de ses idées pour réconcilier l’humanité et la biodiversité. Car Belvaux se plaît à cultiver un concept qui résonne en lui grâce au journaliste Jean-François Kahn, celui de « maison de la culture en plein air ». « Pour lui, les parcs seraient les maisons de la culture du 21e siècle : des lieux accueillants et abritant une faune ouverte à tout le monde, de façon démocratique. Et je pense qu’il a entièrement raison », estime celui qui a œuvré au sein de la Maison de la culture de Namur durant de longues années.